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東奧／聖火點燃就不能熄滅 將持續燃燒一年五個月
東京奧運受到新冠肺炎疫情影響，確定延至明年7月23日舉行開幕式，不過根據國際奧會（IOC）規定，聖火一旦點燃後在閉幕前就不得熄滅，意味著在日本福島展示的奧運聖火必須要燃燒至2021年8月8日，將整整一年五個月不能熄滅。
東京奧運聖火在今年3月12日於希臘雅典取火種點燃後，聖火傳遞儀式卻受到新冠肺炎疫情影響，沒有一項慶祝活動能如期舉行，聖火抵達日本後，原本預計要舉行的遶境活動也因奧運延後一年而取消。
而原本要在福島展示至4月30日的奧運聖火，也因為日本首相安倍晉三宣布日本七個地區進入緊急狀態緊急喊卡，聖火僅展示6天就被收藏到秘密地點。
日本《共同社》報導，目前奧運聖火已被安排放置在一個秘密地點，籌委會將確保聖火「安全」將確保聖火「安全」燃燒到明年東京奧運閉幕。
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