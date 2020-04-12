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美網／方艙醫院啟用病床增至470床 比賽如期有難度

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
美網改建成方艙醫院。 法新社
美網改建成方艙醫院。 法新社

美國網球公開賽場地之一比莉·珍·金網球中心（USTA Billie Jean King National Tennis Center），經過一周後近日正式啟用為臨時醫院，且病床從增加至470床，美網要如期舉行恐不樂觀。

紐約市應變中心上周將原為12座室內場地、10萬平方英尺的比莉·珍·金網球中心，改為臨時醫院，病床也從原先350床增為470床，收治非新冠肺炎病患，並在昨日正式啟用。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）表示，其中也設置20個加護病房（ICU），供病患使用。另外第二大場館路易斯·阿姆斯壯球場（Louis Armstrong Stadium）則作為膳食倉儲，9天來已經供應超過120萬份餐點，供給病患、員工、孩童等。

由於紐約目前疫情仍未趨緩，白思豪稍早才宣布學校繼續停課至9月份，原訂8月24日至9月13日舉行的美網，要如期登場恐怕有難度，不過目前官方仍未宣布取消或延期。

日前美國總統川普邀請北美四大職業運動，以及各職業運動聯盟領袖開電話會議，美國職業足球聯盟（MLS）、WNBA、PGA、終極格鬥冠軍賽（UFC）、WWE、NASCAR都入列，獨缺網球，也讓美國職業網球員怨聲載道，認為不受重視。

美網

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