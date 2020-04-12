自行車／環法不傾向取消 研擬延期舉辦

兩個月後將登場的一年一度環法自行車賽（Tour de France），傳出考量新冠肺炎疫情，傾向延後舉行大於取消，不過目前主辦單位尚無最終決議。

環法自行車賽原定6月27日7月19日舉行，據路透社指出，由於全球新冠肺炎大流行，目前將暫停所有行政作業，靜候主辦單位阿莫里體育組織 (Amaury Sport Organisation，A.S.O.)下一步指示。

與環法合作的媒體之一《隊報》（L'Équipe）也寫到，目前主辦單位朝將賽事延後至夏季後半部方向，而非取消。2018年冠軍得主湯瑪斯（Briton Geraint Thomas）期盼賽事能照常，「這種情況令人遺憾，但現在的確有許多事情優於賽事之上。」

先前主辦單位就在研議，賽事可能採無觀眾方式如期舉行，預計5月初會有最終決議。若確定延期，包含車手、贊助商、主辦單位以及媒體在內估計至少4500人受影響。

環法自從1903年舉辦以來，過去僅在兩次世界大戰期間（1915-1918、1940-1946）取消。法國上個月起實行封城，但由於死亡案例並未下降，原定到4月15日的全國封鎖令也確定二度延長。