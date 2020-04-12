網球／振興紓困網球經濟 法國網協擬砸11億元

因應新冠肺炎疫情帶來的經濟損失，法國網球協會啟動3500萬歐元（約台幣11.69億元）紓困振興方案，網球俱樂部、職業網球教練、球員以及網球賽事主辦單位皆能受惠。

ATP、WTA宣布全面停賽至7月中旬，大半球季取消，重創法國當地網球經濟。

法國網球協會表示，此救濟計畫將幫助對象為因疫情導致財務困難的網球俱樂部，私人職業網球教師，法國職業網球員，以及國際執法裁判、網球賽事主辦單位。

目前計畫已經通過法國網協執委會批准，計畫實行細則將在5月15日執委會上做最後討論。

至於延期至9月20日至10月4日登場的法網，目前則照計畫執行，法國網協代表維洛特（Jean-François Vilott）表示，整修工程並未停歇，並針對工作人員人數進行管制，並提供口罩等防疫措施，日前菲利普·查特里爾球場（Court Philippe Chatrier）的開闔式屋頂已經竣工。