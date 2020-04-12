PGA／美巡賽最快下個月重啟 閉門進行是選項

美國職業高球巡迴賽（US PGA Tour）研擬重啟賽事，近日向球員發出備忘錄，表示目標下個月復賽，且不排除以無球迷的閉門方式進行。

因疫情影響，上個月球員錦標賽（The Players Championship）打完首輪就停賽，直到5月7日至10日的AT&T拜倫尼爾森高球賽 (AT&T Byron Nelson)全數喊卡。

在美國部分地區出現疫情趨緩走勢之際，美巡賽也著手研擬復賽時程，日前官方向球員發送備忘錄，指出比賽不排除採閉門方式進行。

另外考量到旅遊禁令和自我隔離限制，官方因此發送備忘錄提前告知球員，「我們了解許多人受到旅遊禁令，或者無法練習的限制，因此提前告知，好讓你們有更多時間，做好重返球場的準備。」

目前5月21日的沃斯堡邀請賽 (Fort Worth Invitational)尚未延賽，備忘錄中則表示並未排除取消可能，復賽時間仍要靜待美國疾管局指令，若沃斯堡邀請賽未能如期，有可能延到已取消的原加拿大公開賽時間6月11日至14日舉行。