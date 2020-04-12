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網球／魁北克政府未放行 蒙特婁女網賽延後1年
今年原定8月7日至16日於加拿大蒙特婁舉行的羅傑斯盃女網賽，因新冠肺炎疫情緣故，魁北克宣布禁止體育賽事至8月31日，因此今年蒙特婁女網賽延後至明年8月登場。
羅傑斯盃在ATP屬於1000分等級大師賽，WTA屬於超五等級賽事，男女網每年輪流於多倫多和蒙特婁舉辦，今年受到疫情影響，加拿大網協今日宣布蒙特婁女網今年取消，明年仍在蒙特婁舉辦。
蒙特婁女網賽總監拉比耶（Eugene Lapierre）聲明中指出，自從新冠肺炎疫情爆發後，主辦單位就持續監控疫情，盼疫情早日獲得控制，讓賽事能如期舉行，「但近幾周，我們了解到機會越來越渺茫。」
拉比耶表示，保護所有球員、球迷、志工、參與夥伴以及員工的健康安全，一直都是危機處理下的首要準則，「我們帶著沉重的心情得知政府的消息，但我們知道這是必須要做的決定。」
蒙特婁女網賽將會延至2021年舉辦，至於多倫多男網賽目前仍在行事曆上。
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