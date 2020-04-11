羽球／小戴趣味競賽秀運動細胞 同組訓練師慘成豬隊友

台灣羽球「一姊」戴資穎近期和訓練團隊用羽球玩踢毽子及井字遊戲，小戴將遊玩過程張貼個人Instagram，片中可見世界球后高人一等運動細胞，本有望搶先贏下比賽，結果被隊友雷到，讓小戴忍不住崩潰大喊：「本來可以贏的」。

小戴與體能訓練師、防護員共4人，分成兩組進行趣味競賽，每人每輪必須要用腳踢羽球10下，完成後衝至場中央排圈圈叉叉，達成連線的一方即獲勝。

小戴剛開局就展現驚人氣勢，一口氣連踢7下，展現過人運動細胞。經過4輪，小戴組本有機會完成連線，可惜隊友放錯位置，與獲勝失之交臂，讓小戴超崩潰，哭笑不得，大叫：「不！」、「那個洞你不放！」、「剛剛就可以贏了你不放。」

可能是太過激動，再換小戴踢時，還不小心把球踢到自己臉上，畫面相當逗趣。賽後檢討小戴還不忘偷挖苦隊友：「剛剛這樣子的時候，結果你拿過來放這裡。然後我又要重跑一次！」，對手也幫腔：「多跑一局，我們本來已經死棋了。」

雖然結果讓小戴好氣又好笑，發文時也大吐苦水說自家訓練師竟然大膽偷吃步，但整體娛樂效果十足，讓網友直呼：「太有趣了。」，也有人驚訝小戴踢羽球技巧了得，大讚：「小戴真心太強啦。」