網球／球員、從業人員生計問題 ITF丟給各國政府

網球賽事因疫情全面停擺，低排名職網選手以及網球從業人員都面臨生計問題，向國際網球總會（ITF）求援，ITF表示目前已意識到此問題，但目前只能鼓勵球員各國政府尋求協助。

ATP、WTA巡迴賽都宣布全面停賽至7月中，四大滿貫賽的溫網已取消，法網也確定延期，讓網球從業人員面臨失業危機。

ITF主席哈格蒂（David Haggerty）表示，目前總會正與ATP、WTA針對停賽期間對球員，以及各賽會、裁判、教練等從業人員的影響進行討論，但目前還沒有研擬出解決辦法。

「我們將會持續討論，希望尋得可行方案協助這些人員。」哈格蒂表示，「我們也鼓勵球員以自由工作者名義，透過政府機關在自己的國家尋求補助。」

為了幫助低排名選手，日前全英草地網球俱樂部率先有所作為，捐出2000萬英鎊（約台幣7.7億元），作為排名百名外球員停賽期間的救濟金。