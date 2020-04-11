木蘭聯賽／尋求四連霸開紅盤 台中藍鯨5：1退陽信

2020木蘭足球聯賽今天在台北田徑場開踢，尋求四連霸的台中藍鯨隊靠去年金靴獎得主李琇琴在第55分鐘時劃破平手僵局，包欣玄更是「梅開二度」，助隊在4分鐘連進3球，終場以5：1輕取高雄陽信，為連霸邁開成功的第一步。

藍鯨在去年完成三連霸，今年朝著史無前例的四連霸目標前進，新球季首戰開賽3分鐘就靠著侯芳瑋成功破門，不過接下來幾波攻勢都欠缺臨門一腳，陽信則把握李琇琴在場邊接受治療的機會，在第43分鐘靠著藍昱絜踢進追平球，半場踢完兩隊戰成1：1平。

經過中場的調整，藍鯨找回節奏，先靠著李琇琴突破要回領先，藍鯨替補上場的包欣玄馬上建功，趁著對手亂流時，在第69分鐘起，與賴麗琴在4分鐘內連進3球，搶下開季首勝。

儘管拿下開季首勝，但藍鯨主帥呂桂花認為球隊表現不太理想，「第一場比賽總是很難，除了不熟悉對手外，感覺大家也都很緊張，上半場踢起來感覺綁手綁腳的。」

呂桂花坦言，尋求連霸有壓力，加上蔡明容、蘇育萱和程思瑜等人先後旅日，戰力受到影響，但她説：「剛好也逼著我們要培養新人，也看出梯隊的重要性。」

在當家門將蔡明容、程思瑜先後旅日，藍鯨此役拉上惠文高中二年級的陳妙玟先發上陣，而她在木蘭聯賽初登場表現不俗，僅失一球，也獲得教練肯定，但她坦言非常緊張，「這是我第一次和學姊一起比賽，很緊張、怕失球，但學姊說她們會保護我，也讓我比較安心。」