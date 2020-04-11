足球／巴塞隆納高層爆內鬨 6名董事請辭

西甲豪門巴塞隆納昨日有6名董事集體請辭，並發表聯合聲明，不滿球會主席巴杜美（Josep Maria Bartomeu）對新冠肺炎疫情的危機處理，且對球團財務深感憂心，呼籲球團盡快選出新主席。

巴塞隆納日前才大砍球員薪資七成，表示要共體時艱，不過10日兩位副總裁羅薩德（Emili Rousaud）與托巴斯（Enrique Tombas）等共計6名董事集體請辭。

6名董事在聯合聲明中表示，深感無力改變球團的事實，特別是在疫情大流行期間，並質疑球會主席巴杜美的適任性，「離開前能盡的最後義務，我們建議球團能盡快重新選舉改組，好讓球團能在此嚴峻時刻能被正確地領導，並面對未來的挑戰。」

董事集體請辭原因，包括不滿今年2月所爆發的「網軍」醜聞，當時遭媒體爆料，巴薩聘請第三方組織（I3 Ventures）組成「網軍」，在社群媒體上攻擊自家球員，包括球王梅西（Lionel Messi）、皮克（Gerard Pique）等人都深受其害。

除了高層四分五裂，球團與球員間也爆出嫌隙，先前球員接受減薪七成，但梅西也對球團不當施壓表達不滿，甚至用放大鏡檢視球員，讓球團面臨管理危機。