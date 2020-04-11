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已延一年的東京奧運2021舉行？委員會：無法保證
東京奧運組織委員會日前宣布，將會將比賽延後一年。然而本週五，組委會透過網路召開記者會，執行長武藤敏郎表示，隨著日本疫情加重，甚至宣布緊急狀態以後，如今他們也無法斷言東京奧運到了明年就一定會舉辦。
上個月三十日，東京奧運組織委員會已經確定將開幕日期延至明年的七月二十三日，閉幕則順延至八月八日。
然而，本週五，東奧組委CEO武藤敏郎在記者會上表示，其實他也沒辦法保證東奧真的會在一年後舉行，「我想應該沒有人能夠斷定疫情一定會在明年七月之前得到控制。我們沒辦法給你們一個確切的答覆。」
「我們目前已經決定將比賽延後一年。我們能夠做的，就是為一年後的比賽做準備。我們衷心希望，到了明年，人類已經有辦法戰勝疫情危機。」在被問到還有沒有其他備用計畫時，武藤也回應，「比起去想任何備用計畫，我們更應該全力以赴。人類應該集合一切科技和智慧，去努力開發出治療方法、藥物和疫苗。」
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