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奧運延期 鉛球金牌克勞瑟憂收入減少

世界日報 / 體育新聞組╱綜合報導
奧運延期，上屆里約奧運鉛球金牌、美國田徑明星克勞瑟憂心收入。 美聯社
奧運延期，上屆里約奧運鉛球金牌、美國田徑明星克勞瑟憂心收入。 美聯社

由於新冠肺炎疫情蔓延，東京奧運被迫延期舉辦，運動員在疫情期間除了要保持身心狀態外，還要擔心收入的減少。

田徑選手來說，他們不像職業籃球員那樣本來就有高薪，大部分收入來自贊助商，尤其是奧運年。美國田徑明星克勞瑟（Ryan Crouser）是2016年里約奧運男子鉛球金牌，今年原本志在衛冕，但現在他突然要為自己的生計擔憂。

「這的確成為一個棘手的問題，贊助商給我的合約只到今年，」克勞瑟說，「但現在奧運延期，我就需要說服贊助商，我一年以後還可以把鉛球推得很遠、你需要繼續贊助我。」

問題就在於，現在疫情嚴重，幾乎所有訓練設施都停擺，要運動員保持高水準身心狀況實在太困難。

「我被困在家裡，但我不能整天躺在沙發上，」克勞瑟說，「代言合約對我很重要，我的收入絕大部分來自贊助商。」

田徑 里約奧運

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