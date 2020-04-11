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日本進入緊急狀態 籌委會不保證東奧明年能如期

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
2020東京奧運組織委員會秘書長武藤敏郎（Toshiro Muto）昨天受訪表示，明年7月前疫情是否能夠受到控制，沒有人能夠掛保證。 路透
2020東京奧運組織委員會秘書長武藤敏郎（Toshiro Muto）昨天受訪表示，明年7月前疫情是否能夠受到控制，沒有人能夠掛保證。 路透

日本的新冠肺炎疫情持續擴大，日本政府在7日針對7個都府縣發布「緊急事態宣言」，2020東京奧運組織委員會秘書長武藤敏郎（Toshiro Muto）昨天受訪表示，明年7月前疫情是否能夠受到控制，沒有人能夠掛保證。

日本確診已來到5530例，日本首相安倍晉三日前為防堵疫情，發布為期一個月的緊急狀態，將東京、大阪等列入緊急狀態，愛知縣、岐阜縣也在今天自行宣布進入緊急狀態，加上目前全球疫情仍舊嚴峻，也讓延至明年的東京奧運增添未知數。

武藤敏郎在昨天的記者會上坦言，「我不認為有人能夠保證，明年7月的疫情是否能夠受到控制。我們目前也沒辦法給你任何明確答案。」但武藤敏郎強調，日本會竭盡所能，讓東奧能在明年登場。

「我們決定將東奧延後一年，我們能做的，就是努力為賽事如期做準備，並誠心期盼明年人類能夠戰勝病毒，度過新冠肺炎危機。」

東奧延後至明年7月23日至8月8日，帕奧則在8月24日登場，武藤敏郎被問及2021年是否有其他備案，他表示，與其想備案，應該專注在現在如何結合科技與智慧，對抗疫情。

由於疫情因素，聖火傳遞活動也順延，目前東奧聖火已取消展示並暫存於福島，武藤敏郎表示，待疫情趨緩，聖火將會再度展示。此外，國際奧會IOC主席巴赫（Thomas Bach）原訂5月參訪日本，也因為疫情旅遊禁令確定取消行程。

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