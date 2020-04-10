足球／台體大獲企業贊助 盼搭起台義球員橋梁

身為義大利馬貝（MAPEI）台灣總代理的璉紅實業秉持著企業精神回饋社會，決定與台灣體大男足隊簽下三年合約，男足隊也正式更名為「璉紅台體」，今天雙方正式簽約，璉紅台體主帥趙榮瑞説：「希望能藉此搭起兩隊間的橋梁，讓台灣球員有機會到義大利踢球。」

馬貝旗下擁有馬貝薩索羅足球體育俱樂部（Unione Sportiva Sassuolo Calcio ），該俱樂部成立於1920年，2006年升到義丙，2012-13年球季摘下義乙冠軍升上義甲，在本季停賽前，戰績排名第11名。

而在國內跑道施工達人吳國鴻牽線下，台體大與璉紅實業一拍即合，今天下午舉行簽約記者會，璉紅實業董事長莊瓊紅表示，當初會想與台體大合作就是希望能秉持著義大利總部的企業精神，為社會盡一分心力，也希望藉此讓世界看見台灣足球。

有了馬貝這一層的關聯，莊瓊紅希望這次合作能讓台灣與歐洲足球接軌，雙方進行交流。台體大校長林華韋也樂見其成，他表示有了贊助，球員也能獲得更好的訓練環境，「台體足球過去成績很好，但近年來遇到些困境，希望能在實質贊助加上既有基礎下，能恢復往日雄風。」