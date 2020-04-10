運動賽事若復賽 7成美國民眾沒疫苗不敢進場

新冠肺炎肆虐全美，導致各項運動賽事被迫喊卡，僅管期望能盡快復賽，但根據近期民調，有高達7成美國民眾認為在疫苗研發出來之前，不會前往現場觀賞比賽。

美國薛頓賀爾大學（Seton Hall University）商學院近期針對運動賽事重啟民眾進場意願進行民調，參與民調基數762人雖不多，然有72％的受訪者表示，在沒有辦法接種疫苗的情況下，自己不為入場觀賽；另外在聲稱自己是運動迷的受訪者中，也有61%的人贊成此作法。

相較不願進場的觀眾，在有條件的情況下，打算入場的人僅佔所有受訪者的12%。他們表示若能適當表持社交距離，樂於入場支持，而有13%的受訪人表態會一如往常看比賽。

本次的民調負責人秦梯利（Rick Gentile）針對民調結果表示：「這個病毒引起了全國人民的關注和重視，那些運動賽事球迷，不只顧及自身，他們的決定也跟其他國民以及運動員的安全息息相關。」