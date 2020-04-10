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高球／伍茲恢復健康 佛州還有球打

世界日報 / 記者廖廷儀／綜合報導
身心狀況佳，老虎伍茲恢復健康。 路透社
身心狀況佳，老虎伍茲恢復健康。 路透社

如果沒有延後，高球名人賽本來應該在9日開打；如果沒有延後，美國巨星老虎伍茲Tiger Woods）應可健康參加名人賽。

自2月16日就沒有參賽，背傷纏身的伍茲一直在休養，新冠疫情讓PGA賽事全面停擺，對伍茲來說反而不是壞事。在接受GolfTV專訪時，伍茲表示他已恢復健康，如果現在有賽事，他絕對可以上場實戰。

「我現在感覺很好，比起年初要好得太多，」44歲的伍茲說，「我的身體獲得休息，然後我也有足夠訓練，身體狀況很不錯。」

在大多數非必要行業都沒有營業、或有限制的情形下，許多運動員的訓練都停頓下來。伍茲的運氣不錯，佛州竟然還有場地能讓他保持訓練。

「我還有在打高球，很幸運的，我們這裡還有Medalist球場開著，其他球場基本上都關了，」伍茲說，「現在我們當然得保持社交距離，但在許可的情況下，還是希望能呼吸一下新鮮空氣，我們在球場保持距離，不准碰旗桿，一台高球車只能一個人，但至少大家還是能打打球，有些人溜狗、有些人走走路，心情會好一點。」

伍茲 Tiger Woods 老虎

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