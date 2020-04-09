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體育署取消甄試賽 改採近兩學年最佳全國賽成績加分

聯合報 / 記者毛琬婷／台北即時報導
體育署長高俊雄（右）與學校體育組組長王漢忠。記者毛琬婷／攝影
體育署長高俊雄（右）與學校體育組組長王漢忠。記者毛琬婷／攝影

109年全中運、全大運及全國身心障礙運動會三項大賽都因疫情延後舉行，原本與申學權益相關的全中運，體育署配套規畫舉辦的甄試賽確定取消，學生可從近兩學年全國性賽事中擇最優一項成績當作申學加分。

受到新冠肺炎疫情影響，國內三大賽都確定延期，其中攸關到學生升學的全中運部分，原本體育署決定要改辦甄試賽，讓國、高三應屆畢業生參賽，作為加分依據，並以全中運報名為準，採獨立賽事作業，成績排名不列入全國紀錄，僅供升學考量。

不過教育部昨天下午在部務會報中正式通過《中等以上學校運動成績優良學生升學輔導辦法》，新增21條之1，讓今年畢業的國、高三生申請甄試的成績有新的法源依據。

體育署表示，全中運舉辦的18個運動種類，加上水上救生、現代五項、殘障體育、橄欖球、擊劍、太極拳及健美等8個運動，共26個運動種類將由各全國單項運動協會彙整已辦理的全國性運動賽會，經教育部核定後，另案公告採計申請甄試之成績依據，其加分等級比照全中運辦理，教育部另在4月14日公告替代全中運的全國賽事。

至於全中運等三賽事延至何時舉辦？體育署長高俊雄今天仍強調，一切還是要等中央流行疫情指揮中心宣布疫情結束後兩個月內復辦，但若疫情持續延燒，年底前未辦賽事將取消，高俊雄說：「六月時組委會會再視疫情情況開會，因為明年全中運、全大運也都有另外縣市將舉辦，若是在年底前疫情尚未結束，今年賽事只能取消。」

另外有教練建議讓各競賽單項協會接手、採取分散舉行的方式進行，高俊雄表示，受到疫情影響，目前已有許多縣市場地不外借，加上防疫風險，目前不考慮分散競賽比賽。

全中運 橄欖球

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