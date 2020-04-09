有史以來最紅的台灣運動員是誰？網直指「他」：沒人能比

受到新冠肺炎影響，全球各大運動賽事被迫延期，讓不少球迷相當失望。近日有網友在PTT發文表示，台灣人還蠻愛看運動比賽的，像是NBA、MLB、網球、世足一日跟風，國內的中華職棒、SBL和HBL等，因此好奇發問「如果真的要挑一位在台灣最紅、影響力最大的台灣運動員會是誰呢？大家怎麼看？」

該名網友表示，不管是國內外賽事還是各種國際賽，台灣人都還蠻愛看運動比賽的，除了全球本來就很知名的喬丹、費德勒和梅西那種以外，「如果把範圍改成台灣本土的運動員，哪一位是有史以來在台灣影響力最大的呢？」

原PO進一步指出，「是第一位奧運奪牌的十項全能鐵人楊傳廣？還是飛躍的羚羊紀政？享譽亞洲的東方特快車郭泰源？籃球博士鄭志龍？全台跟著投一休四的亞洲勝投王王建民？永遠的第四棒陳金鋒？賣麵傳奇曹錦輝？不死鳥郭泓志？還是野獸林志傑？飛人陳信安？家喻戶曉的中職看板人物彭政閔？還是現在旅日的王柏融？羽球球后戴資穎？還是之前第一面金牌的陳詩欣？各種體壇傳奇啊！」

文章一出，立刻掀起熱議，不少網友直指「王建民，洋基隊打線早餐店阿姨都背得出來」、「以人氣跟成績，台灣沒人能跟王建民比吧」、「王建民讓NY的帽子服飾熱賣」、「王建民，連沒看棒球的人都知道他才叫有名」、「老王啊，19勝無人能超越」、「一定王建民，當時流行熬夜看棒球」、「只有王，勝投台股就漲，帶動台灣經濟」。

另外也有網友提到「目前就楊俊瀚」、「郭婞淳，舉重世界紀錄保持人」、「最近應該就戴資穎，然後前陣子李智凱也很紅」、「陳信安，離NBA最近的台灣人」。