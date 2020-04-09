網球／新冠肺炎影響 伍妹告別戰延期

「丹麥甜心」伍茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）去年底就宣布，今年澳網後將卸下球員身分，不過她仍計畫和好姊妹小威廉絲（Serena Williams）進行一場「最終戰」作為網壇告別賽，但這場原訂5月18日要舉行的特別賽事，確定因新冠肺炎疫情延後。

伍茲妮雅琪和美國網球天后小威私交甚篤，兩人原本要在丹麥首都哥本哈根進行告別戰，但計畫因疫情暫緩，伍茲妮雅琪透過社群平台宣布延賽消息，她解釋說「每個人的安全和健康是當務之急」，之後還補充發文說，已經購票的球迷別擔心，比賽將會擇日舉行，不會影響已購票的球迷權益。

29歲的伍妹是前「世界球后」，2018年終於在澳網迎接生涯第一座大滿貫，終結「無冕球后」質疑，但之後飽受傷病纏身，最終選擇今年澳網和球迷告別；伍妹決定退休後，澳網前還曾和小威在奧克蘭女網賽攜手雙打，「前球后組合」一路打進決賽才吞敗。

小威廉絲是網壇長青樹代表之一，今年9月就要滿39歲的她持續在網壇努力，不過今年原訂5月開打的法網已宣布延至9月，6月底舉行的溫布頓更是直接取消，小威想挑戰第24座大滿貫，最快要等到8月24日登場的美網。