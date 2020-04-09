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中華奧運國手拍片宣導 替國家防疫隊打氣

中央社 / 台北9日電
國家運動訓練中心今天推出「國家隊替國家隊加油」的系列影片，第1集找來亞運空手道2連霸女將、奧運國手文姿云擔任第1棒。 聯合報系資料照
國家運動訓練中心今天推出「國家隊替國家隊加油」的系列影片，第1集找來亞運空手道2連霸女將、奧運國手文姿云擔任第1棒。 聯合報系資料照

新冠肺炎襲擊全球，第一線醫護人員除要悉心照料染疫民眾，還得對抗病毒，國訓中心發起國家奧運培訓隊替國家防疫隊加油的活動，除感謝辛苦醫護人員，也盼全民幫國家隊加油。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）在全球引發大流行，不僅重創全球經濟，也迫使體育活動全面喊停，就連原訂今年7月24日登場的東京奧運，也受疫情衝擊延後1年舉辦。

國家運動訓練中心今天推出「國家隊替國家隊加油」的系列影片，第1集找來亞運空手道2連霸女將、奧運國手文姿云擔任第1棒，她除透露目前備戰狀況，也宣導防疫觀念，並說出對第一線醫護人員的感謝，接下來則點名接下來（第2集）由台灣桌球一姐鄭怡靜接棒。

影片中，文姿云透露，雖然奧運延期，對她來說反倒有了更多時間做準備，而在防疫期間，她也透露：「我們都有做很多安全的保護，比如說勤洗手、戴口罩。」

身為奧運培訓隊成員，文姿云也對國家防疫隊的醫護人員表達謝意，「真的很謝謝他們守在第一線，也辛苦他們了，每一天都在為國家防疫這麼的努力。」

影片結尾，文姿云則正色地表示，她是國家培訓隊，她要為國家防疫隊加油，最後更呼籲：「請大家為國家隊加油。」

文姿云 桌球 鄭怡靜

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