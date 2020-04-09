英超／球員不降薪 轉為捐款助防疫

「不是不願降薪，而是想把錢回饋社會，為疫情出一份力。」由於疫情影響，各大體壇充斥著球星降薪新聞，但在日前英超傳出全面降薪30%提案不受球員認同後，9日外媒披露球員工會的想法，球員並非不願意減薪，只是希望俱樂部能將少支出的錢回饋社會，他們正高呼「Players Together」的籌款活動，提供英國公衛體系資金，運用到適合的地方。

籌款幫助民眾

根據《英國廣播公司》報導，因應疫情，日前英超官方提出要整個聯盟降薪30%，此提案當時遭到多數球員反彈，認為俱樂部降薪只是為了省錢，但並未真正照顧到受更大影響的人，包含俱樂部基層員工。

球員工會9日表態，並非不願意降薪，但這些少支出的資金必須用於對的地方，工會提出球員與俱樂部的「社會責任」，認為疫情期間更是展現社會責任的最佳時間點，各個俱樂部都有責任幫忙所在地區的民眾，因此球員與工會主動和英國公衛體系（NHS）合作，準備發起「Players Together」的籌款活動。

球員決策獲盛讚

這項活動宗旨是為了對抗疫情，籌措的資金（多數是球員捐款）將給到NHS，由專業的體系分配資金到適合的地區，完善防疫行動。當紅英國球星、曼聯王牌拉許福德以自身為例，他認為，足球球星都明白自己的高薪與社會責任，只是沒地方施展、不曉得怎麼幫忙，而籌款活動是球員共同商討後，覺得最適當的決策。

英國衛生大臣漢考克對此消息感到歡迎，表示「英超球員此舉是果斷且正確的決定」，引用該國最新的疫情死亡數高達7000人，籌款活動的資金堪稱雪中送炭，是防疫重要助力。

對此，英國足壇名宿、英超賽事主持人萊因克爾推文表示，為這些後輩的決定感到驕傲，足球球星正在盡其所能，回饋社會。另一位名宿席勒也認為，強硬全面降薪意義不大，應該由球員自己（該盡社會責任）決定要怎麼做。

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