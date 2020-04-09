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英超／帶球員公園練球 穆里尼奧挨批

世界日報 / 體育新聞組╱綜合報導
違反社交距離帶隊到公園訓練規定，英超熱刺隊主帥穆里尼奧挨批。 路透社
違反社交距離帶隊到公園訓練規定，英超熱刺隊主帥穆里尼奧挨批。 路透社

公眾人物公然違反社交距離規定，英超熱刺隊主教練穆里尼奧（Jose Mourinho）就是個好例子，這位葡萄牙籍足球名帥帶著球員在公園裡私下練球被拍到，穆里尼奧8日坦言自己違反了規定。

穆里尼奧在倫敦北部一個公園裡指導球員的影片從7日起在網上流傳，另有兩名熱刺球員被拍到在同一公園慢跑。根據英國政府目前要求民眾盡可能待在家裡的政策，居民每天雖然可以外出運動一次，但必須是獨自進行或是和同住的人一起，非同一屋簷下的人則應保持社交距離、相隔至少2米，穆帥與熱刺球員的行為顯然不符合規定。

倫敦市長卡恩（Sadiq Khan）表示，對於公眾人物的違反規定，他擔憂的是像兒童、年輕人、與熱刺球迷看到這些畫面後會覺得「如果穆里尼奧可以這樣、我為什麼不可以」。

熱刺方面表示，他們已提醒所有球員尊重政府針對疫情的規定，穆里尼奧則承認錯誤，表示自己的行為的確不符合規定。

「為了支持醫療系統的英雄們以及拯救生命，每個人都應該要做到，」穆里尼奧說，「包括我在內，每個人都要遵從政府的建議，這至關重要。」

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