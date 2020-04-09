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東奧延期一年撞期 田徑世錦賽延後至2022年

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
國際田總（IAAF）將原定於2021年8月舉行的世錦賽延至2022年7月15日到24日，地點仍是美國奧勒岡的尤金。 路透
國際田總（IAAF）將原定於2021年8月舉行的世錦賽延至2022年7月15日到24日，地點仍是美國奧勒岡的尤金。 路透

2020年東京奧運確定延至2021年舉行，連帶牽動多場國際賽，國際田總（IAAF）將原定於2021年8月舉行的世錦賽延至2022年7月15日到24日，地點仍是美國奧勒岡的尤金。

田徑世錦賽是從1983年開辦，最初為4年舉辦一次，1991年改為兩年一屆，去年賽事在多哈落幕，第18屆賽事原訂2021年8月6日到15日舉行，現因東奧延期一年而變動。

東奧原是今年7月24日到8月9日舉行，受到新冠肺炎疫情影響，延後到明年7月23日到8月8日，東京帕運也延到明年8月24日到9月5日。

避免和東奧、東京帕運撞期，IAAF決定更動田徑世錦賽日期到2022年，新的時間已獲得世界田徑理事會同意，英國聯邦運動會和田徑歐錦賽都將在田徑世錦賽之後舉行，英國聯邦運動會是2022年7月27日到8月7日，慕尼黑登場的田徑歐錦賽日期則是8月11日到21日。

國際田總主席柯伊（Sebastian Coe）表示，改變世錦賽日期，代表部分運動員可能要面對長達六周的賽事，「我們有超過70個會員是英國聯邦成員，也有超過50個會原隸屬歐洲，所以我們重訂世錦賽日期的原則就是創造出足夠空間，能讓運動員能選擇其他大賽。」

柯伊也提到，IAAF對於改變世錦賽日期小心翼翼，不希望影響到2022年其他重要賽事，「因為這些比賽對我們的運動都非常重要。」

除延後世錦賽日期，IAAF也宣布凍結東京奧運的世界排名與成績達標到11月底，12月1日再重新啟動，已取得東奧門票的選手資格不受影響。

世錦賽 田徑 帕運

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