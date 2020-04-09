聽新聞
test
0:00 / 0:00
東奧延期一年撞期 田徑世錦賽延後至2022年
2020年東京奧運確定延至2021年舉行，連帶牽動多場國際賽，國際田總（IAAF）將原定於2021年8月舉行的世錦賽延至2022年7月15日到24日，地點仍是美國奧勒岡的尤金。
田徑世錦賽是從1983年開辦，最初為4年舉辦一次，1991年改為兩年一屆，去年賽事在多哈落幕，第18屆賽事原訂2021年8月6日到15日舉行，現因東奧延期一年而變動。
東奧原是今年7月24日到8月9日舉行，受到新冠肺炎疫情影響，延後到明年7月23日到8月8日，東京帕運也延到明年8月24日到9月5日。
避免和東奧、東京帕運撞期，IAAF決定更動田徑世錦賽日期到2022年，新的時間已獲得世界田徑理事會同意，英國聯邦運動會和田徑歐錦賽都將在田徑世錦賽之後舉行，英國聯邦運動會是2022年7月27日到8月7日，慕尼黑登場的田徑歐錦賽日期則是8月11日到21日。
國際田總主席柯伊（Sebastian Coe）表示，改變世錦賽日期，代表部分運動員可能要面對長達六周的賽事，「我們有超過70個會員是英國聯邦成員，也有超過50個會原隸屬歐洲，所以我們重訂世錦賽日期的原則就是創造出足夠空間，能讓運動員能選擇其他大賽。」
柯伊也提到，IAAF對於改變世錦賽日期小心翼翼，不希望影響到2022年其他重要賽事，「因為這些比賽對我們的運動都非常重要。」
除延後世錦賽日期，IAAF也宣布凍結東京奧運的世界排名與成績達標到11月底，12月1日再重新啟動，已取得東奧門票的選手資格不受影響。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言