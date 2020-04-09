網球／溫布頓投保鉅額 保險公司賠慘了

擁有百年歷史的溫布頓，今年擋不過新冠肺炎疫情，上周確定取消2020年賽事，成1945年第二次世界大戰停辦後首次，除了球員哀鴻遍野，保險公司也成另個「受災戶」，將賠上鉅額賠償金。

外媒「Action Network」記者報導羅維爾（Darren Rovel）表示，溫布頓每年都為全球性疫情投保200萬美金，時間長達17年之久，今年賽事因新冠肺炎取消，將可獲得1億4100萬美金（約台幣42億8千萬元）的賠償。

投保鉅額保險也可能是溫布頓決定取消2020年賽事的原因之一，比賽若是延期而非停辦，溫布頓也無法獲得這筆賠償金；不過溫布頓整體來說仍是損失者，《英國郵報》報導，就過去數字來估計，溫布頓預計可獲得約2億5千英鎊（約台幣95億元）。

今年賽事是溫布頓第134屆賽事，原訂6月29日登場、7月12日落幕，現已延後到2021年6月28日到7月11日；溫布頓宣布今年賽事停辦後，WTA和ATP也跟進，取消溫布頓前所有草地賽事，代表職業網壇停賽期間從先前的6月再拖移到7月中。

原本5月開戰的法網早在溫布頓宣布停賽前就已公告，今年賽事將延至9月舉行。