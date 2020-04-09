快訊

口罩實名制升級版上路！搶9片口罩凌晨5點就排隊 人潮暴增3倍

搶藥、截口罩、爭霸權：疫情爆炸的美國能領導世界嗎？

網球／溫布頓投保鉅額 保險公司賠慘了

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

擁有百年歷史的溫布頓，今年擋不過新冠肺炎疫情，上周確定取消2020年賽事，成1945年第二次世界大戰停辦後首次，除了球員哀鴻遍野，保險公司也成另個「受災戶」，將賠上鉅額賠償金。

外媒「Action Network」記者報導羅維爾（Darren Rovel）表示，溫布頓每年都為全球性疫情投保200萬美金，時間長達17年之久，今年賽事因新冠肺炎取消，將可獲得1億4100萬美金（約台幣42億8千萬元）的賠償。

投保鉅額保險也可能是溫布頓決定取消2020年賽事的原因之一，比賽若是延期而非停辦，溫布頓也無法獲得這筆賠償金；不過溫布頓整體來說仍是損失者，《英國郵報》報導，就過去數字來估計，溫布頓預計可獲得約2億5千英鎊（約台幣95億元）。

今年賽事是溫布頓第134屆賽事，原訂6月29日登場、7月12日落幕，現已延後到2021年6月28日到7月11日；溫布頓宣布今年賽事停辦後，WTA和ATP也跟進，取消溫布頓前所有草地賽事，代表職業網壇停賽期間從先前的6月再拖移到7月中。

原本5月開戰的法網早在溫布頓宣布停賽前就已公告，今年賽事將延至9月舉行。

溫布頓 法網

延伸閱讀

網球／低排名選手難維生 小威教練呼籲國際網協想辦法

網球／溫布頓取消 2屆冠軍克娃失動力

網球／溫布頓取消 地主女將心碎

網球／溫布頓取消 樂觀哈蕾普：可衛冕兩年

相關新聞

田徑／凍結東奧排名、成績達標 12月1日重新啟動

受到東京奧運延期一年影響，國際田徑總會昨天宣布凍結世界排名與成績達標，直至十二月一日恢復，這也讓仍在為奧運資格努力中的全球田徑好手，必須重新調整訓練步調，我國男子一一○公尺跨欄全國紀錄保持人陳奎儒表示，雖年底才重新啟動，但仍希望能在今年有破全國紀錄的表現，維持自身狀態與信心。

澳網／為明年賽事防疫超前部署 評估閉門打可能性

有別於美國網球公開賽計畫照常舉行，澳洲網球公開賽主席提列未雨綢繆，為明年澳網防疫超前部署，他表示，目前已著手研擬各種情況，包括國際選手或將接受隔離，及評估賽事閉門打的可能性。

網球／溫布頓投保鉅額 保險公司賠慘了

擁有百年歷史的溫布頓，今年擋不過新冠肺炎疫情，上周確定取消2020年賽事，成1945年第二次世界大戰停辦後首次，除了球員...

網球／低排名選手難維生 小威教練呼籲國際網協想辦法

全球體育賽事遭疫情重創，靠獎金維生的網球選手更是受災戶。前美國球后小威廉絲（Serena Williams）的教練莫拉托...

網球／說好的感人掌聲沒了 台裔女將金久慈默默退休

生涯打下兩座大滿貫賽女雙冠軍，31歲的台裔美籍網球女將金久慈，原本應該在這周美國查爾斯頓網球賽中，接受觀眾的掌聲，完成她職業生涯最後一場球賽，不過，由於新冠肺疫情因素，所有WTA(世界職業女子網球巡迴

澳網／防疫超前佈署 明年賽事研擬閉門打可能

網球上半年度賽事因新冠肺炎停擺，2021年澳洲網球公開賽也為防疫超前佈署，澳網主席提列（Craig Tiley）表示，賽...

羽球／丹麥政府延長大型集會禁令 8月湯優盃恐生變

由於丹麥政府昨日宣布延長大型集會禁令至8月底，恐影響8月15日至23日於丹麥舉行的湯優盃（湯姆斯盃與優霸盃／Thomas...

國際田總凍結排名 台將想拚奧運達標得等12月

國際田徑總會（IAAF）宣布，自今年4月6日起至11月30日止，將凍結世界排名與達標系統，預計12月1日起重新開放，台將...

F1／新冠肺炎影響第9站 加拿大大獎賽延期

新冠肺炎影響的運動賽事再添一筆，原訂6月14日舉行的F1加拿大大獎賽確定延期，成為本季迄今第9場受疫情牽連的F1分站賽事...

游泳／美國名將拉克提明年37歲 續為東奧金牌努力

美國游泳名將拉克提（Ryan Lochte）是奧運史上最成功的運動員之一，但他仍對奧運充滿鬥志，儘管延期一年，對於屆時將高齡37歲的拉克提來說將是更大挑戰，但他仍將以在東京奧運奪金作為目標。 「

PGA／英國高球公開賽取消 另3大賽延後舉辦

今年高球賽事受到新冠肺炎疫情影響，PGA賽事一路停擺，四大賽更確定最多只剩下三場，壓軸的英國公開賽確定取消，另外三場則全數延後。 今年英國公開賽原訂7月16日登場，是四大賽中最晚舉行的賽事。和溫

網球／溫布頓取消 2屆冠軍克娃失動力

溫布頓網賽主辦單位在上周宣布取消今年賽事，讓兩度在草地大滿貫登頂的捷克名將克薇歐娃（Petra Kvitova）頓失重心...

熱門新聞

NBA／看過的最瘋狂灌籃 卡珍斯：不是NBA球員

NBA／稱灰狼老闆陰險 賈奈特：沒興趣退休球衣

中職／林益全月薪72.5萬 林泓育75萬確定榜首

NBA／停工影響生計 麥凱倫：有150球員是月光族

NBA／全球球團老闆資產榜 快艇鮑默527億美元居首

中職／高國輝退出50萬俱樂部 月薪減至40萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。