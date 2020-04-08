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網球／低排名選手難維生 小威教練呼籲國際網協想辦法
全球體育賽事遭疫情重創，靠獎金維生的網球選手更是受災戶。前美國球后小威廉絲（Serena Williams）的教練莫拉托魯（Patrick Mouratoglou），就為向網球機關呼籲，幫助低排名的職業網球員度過難關。
莫拉托魯說：「不像籃球、足球領有合約薪資，網球員收入來自比賽獎金或者代言費，此外還得自行支付巡迴賽的機票、住宿以及教練費用。」
莫拉托魯承認網球是菁英導向的運動，頂尖選手每分錢也都是應得的，然而不解的是，在這全球熱門的職業運動，仍有百名上下的選手難以維生。前世界前10選手就曾表示，球員一年至少要獲20萬美元（約台幣607萬元）獎金，或者另有代言費，收支才能打平。
莫拉托魯表示，網球獎金結構不均衡已經是長年以來的問題，但網球運動不可能單靠頂尖選手形成完整的金字塔，去年ITF改革賽制就已經讓許多球員放棄生涯，如今疫情讓賽事全面停擺，低排名球員更面臨斷糧窘境。
莫拉托魯呼籲ATP、WTA、ITF和大滿貫賽能攜手合作，解決問題，意識到不能再棄低排名選手不顧，不僅是基於疫情的急迫性，更要有長遠規劃。
日前全英草地網球俱樂部已率先撥款2000萬英鎊（約台幣7.7億元），作為世界排名百名外球員停賽期間的救濟金，幫助失業的網球從業人員。
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