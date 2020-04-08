澳網／防疫超前佈署 明年賽事研擬閉門打可能

網球上半年度賽事因新冠肺炎停擺，2021年澳洲網球公開賽也為防疫超前佈署，澳網主席提列（Craig Tiley）表示，賽會已著手研擬各種情況，包括國際選手或將接受隔離，並評估賽事閉門打的可能性。

今年溫網確定取消，法網也自5月延後到9月20日至10月4日舉行，明年年度首場四大賽的澳網未雨綢繆，著手研擬明年澳網防疫相關規劃。

提列表示，下個月乃至接下來8個月，存在太多不確定性，在這非常時期需要更迅速且擴及各個面向，討論各種可能性。

「我們必須為情勢變化做好準備。」提列表示，期望疫情盡快過去是所有人的心願，但就長遠來說，並不能確定哪種現下防疫措施有繼續執行的需要，必須未雨綢繆。

提列舉列，譬如國際網球賽事無可避免的旅遊往來，必須考量是否需要針對球員進行一段時間隔離，另外包括大型集會等限制，此外也在評估是否只轉播採閉門進行。

另一方面，原定8月24日至9月13日舉行的美網，目前美國網協並無延期打算，不過美網數個場地已挪為防疫緊急用途，包括比莉·珍·金網球中心（USTA Billie Jean King National Tennis Center）轉為收納35張病床的醫院收治非新冠肺炎病患，路易斯·阿姆斯壯球場（Louis Armstrong Stadium）則改為膳食物資集散地。