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羽球／丹麥政府延長大型集會禁令 8月湯優盃恐生變
由於丹麥政府昨日宣布延長大型集會禁令至8月底，恐影響8月15日至23日於丹麥舉行的湯優盃（湯姆斯盃與優霸盃／Thomas & Uber Cup），世界羽聯（BWF）表示，將與丹麥羽協繼續當局釐清大型集會定義，若有最新消息將會盡快公布。
湯優盃羽球團體賽最初原訂5月16日於丹麥登場，不過受到新冠肺炎疫情影響，先前暫定延後至8月15日。
但BWF官方昨日發布聲明，表示丹麥政府宣布延長大型集會禁令至8月底，可能影響8月登場的湯優盃，「BWF與丹麥羽協目前正向丹麥當局釐清『大型集會』定義，及此禁令對湯優盃舉行的可能性。」
BWF表示目前充滿各種可能性，但最高原則仍是以全體選手，以及裁判、廣大羽球社群的健康安全為第一優先，BWF與丹麥羽協偕同主辦單位，以及奧胡思（Aarhus）當地政府將會持續合作，盡快公布對策。
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