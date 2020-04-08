F1／新冠肺炎影響第9站 加拿大大獎賽延期

新冠肺炎影響的運動賽事再添一筆，原訂6月14日舉行的F1加拿大大獎賽確定延期，成為本季迄今第9場受疫情牽連的F1分站賽事，大希望今年夏天仍有機會讓眾家車手在蒙特婁的吉爾維倫紐夫賽道奔馳。

加拿大大獎賽主席杜蒙蒂埃（Francois Dumontier）表示，很自豪看到F1面對危機時能有很好的應變能力，「目前最重要的是，我們在關鍵時刻要團結一致對抗新冠肺炎疫情，等待安全無虞，我們就會展開雙臂歡迎大家重返吉爾維倫紐夫賽道。」

加拿大大獎賽首度落腳蒙特婁是1978年，當時比賽是10月舉行，之後也曾改到9月，但因天氣仍寒冷，之後才固定到6月舉行。

加拿大站下一場是6月26日的法國大獎賽，在加拿大確定延期下，法國站能否舉行打上問號；接續賽事還有7月5日預訂舉行的奧地利大獎賽，奧地利雖已逐漸放鬆防疫相關規定，但大型賽事的限制仍會持續到6月底，能否迎接奧地利大獎賽也是未知。

目前已有9站受影響，F1也開放所有可能的應變選項，閉門比賽也是可能選擇。