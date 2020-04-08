網球／溫布頓取消 2屆冠軍克娃失動力

溫布頓網賽主辦單位在上周宣布取消今年賽事，讓兩度在草地大滿貫登頂的捷克名將克薇歐娃（Petra Kvitova）頓失重心，她坦言現在毫無動力，不知辛苦訓練的目標何在。

捷克目前已有4828例新冠肺炎確診，造成80人死亡，政府在3月宣布關閉邊境，娛樂場所如酒吧、體育設施也在防疫期間暫停，本周才重新開放體育設施。

世界排名最高來到第2位的克薇歐娃，於當地時間周二在體育設施開放後進行第一次戶外訓練，她雖享受卻也喊「奇怪」，因為沒有目標可追尋。

網壇直到7月中都沒有任何賽事，「坦白說，這感覺非常怪，動力是零，我不知道訓練的目標是什麼，」30歲的克薇歐娃透過俱樂部提供的錄音中說，「所以我現在寧可先保持身體健康。」

目前世界排名12的克娃也提到，過去一個月都在家自主訓練，除了跑步，也閱讀與整理家裡，「這是我第一次在戶外打球，我不期待現在就有紅土可以打，我們已經聽聞法網延期，我們會繼續看有什麼發展。」

2011年和2014年打下溫布頓女單金盃的她也提到，今年溫布頓比賽已經取消，代表草地賽季也要說再見，接下來能做的就是靜待局勢發展，「這非常的負面，但我總是試著看相另一個光明面，就像其他網球員，我之前花很多時間四處征戰，所以現在我很享受居家生活。」

「能在戶外進行訓練也棒極了，我們不僅提升對抗病毒的能力，對其他事情也是，有好的心態十分重要。」克娃說。