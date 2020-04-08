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英超／孫興慜回南韓服兵役 躲不掉催淚瓦斯

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
趁著新冠肺炎凍結賽季，托特納姆熱刺前鋒孫興慜回到南韓服兵役。 路透
趁著新冠肺炎凍結賽季，托特納姆熱刺前鋒孫興慜回到南韓服兵役。 路透

趁著新冠肺炎凍結賽季，托特納姆熱刺前鋒孫興慜回到南韓服兵役，等待14天隔離期結束，就要展開三周精實的軍事訓練，包含暴露在催淚瓦斯中、實彈練習和30公里的行軍。

依據南韓法律，身體條件符合的男性必須在28歲前入伍完成約兩年的兵役，27歲的孫興慜在2018年亞運率領國家隊拿下金牌，因此獲得減免，只要完成三周軍事技能課程即可。

根據南韓媒體報導，孫興慜在4月20日就會向濟州島的海軍陸戰隊基地報到，軍方以隱私為由，拒絕確認此消息；不過一名官員出面接受路透社訪問，坦言孫興慜將接受新兵訓練，包含戰鬥技巧，學習化學武器、生化武器和放射性武器等知識。

根據南韓軍方影片，訓練時他們會把士兵關進將毒氣室，體驗催淚瓦斯攻擊，數分鐘後再開門放出，只見一群人呻吟並淚流滿面，不停把水澆在頭上，是新兵訓練最難過的一關。

海陸官員指出，「一旦你入伍，就要有開火的能力，能在瓦斯中呼吸，參加戰鬥、在戰場上打滾，在30公里的行軍中，我們的正常裝備應該是40公斤，但像是孫興慜的裝備，應該會輕一點。」

軍方也表示，因應當前新冠肺炎疫情，軍營中每天都會測量體溫，並要求維持社交距離，以避免傳染。

亞運

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