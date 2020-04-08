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PGA／英國高球公開賽取消 另3大賽延後舉辦
今年高球賽事受到新冠肺炎疫情影響，PGA賽事一路停擺，四大賽更確定最多只剩下三場，壓軸的英國公開賽確定取消，另外三場則全數延後。
今年英國公開賽原訂7月16日登場，是四大賽中最晚舉行的賽事。和溫布頓網球錦標賽相同，英國公開賽上一次停辦已要回溯到1945年，當時因第二次世界大戰而取消。
英國公開賽是歷史最古老的高爾夫球賽，主辦單位在聲明中表示，「儘管非常希望在本季完成比賽，也研究過各種方案，但今年進行英國公開賽非常困難，我們懷著一顆沉重的心、做出了取消比賽的決定。」
此外，原定4月進行的名人賽被挪到了11月12日至15日進行，而原定5月進行的PGA錦標賽則被重新安排到8月6日至9日，美國公開賽則從原來的6月改在了9月17日至20日進行。
至於團體賽事萊德杯，目前暫時不改變9月25日至27日舉行的計畫。
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