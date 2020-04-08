游泳／美國名將拉克提明年37歲 續為東奧金牌努力

美國游泳名將拉克提（Ryan Lochte）是奧運史上最成功的運動員之一，但他仍對奧運充滿鬥志，儘管延期一年，對於屆時將高齡37歲的拉克提來說將是更大挑戰，但他仍將以在東京奧運奪金作為目標。

「百分之百，」拉克提在接受ESPN專訪時說，「我還有很多目標想要達成。」

東京奧運因新冠肺炎疫情影響，將延期至2021年夏天舉行，現年35歲的拉克提是在8月3日出生，如能順利參加明年夏天的奧運，到那時他就已經37歲。

「年齡只是個數字，」拉克提說，「我還有完整的一年能持續訓練。」

在四年前的巴西里約奧運，拉克提代表美國參加4X200米的自由式接力賽，贏得金牌，這也是他奧運生涯中第12面獎牌，讓他成為並列奧運游泳史上第二多獎牌的選手，第一是已退役的傳奇菲爾普斯（Michael Phelps），他擁有28面獎牌。

「老實說，如果拉克提想要東山再起，這是再好不過的機會，」菲爾普斯說，「他擁有豐富的經驗，現在又有完整的一年來找回狀態，他會比任何人都做好更萬全的準備。」

不分運動項目，在奧運史上只有八位運動員比拉克提贏得更多面獎牌，東京奧運將是拉克提生涯最後一次機會能把自己的獎牌數量繼續增加。