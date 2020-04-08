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網球／賽事全面停擺 馬德里網賽改線上打

聯合報 / 記者林宋以情／綜合報導
馬德里網球公開賽線上對決。 美聯社
馬德里網球公開賽線上對決。 美聯社

七月十三日前全面延賽的職業網球聯合會（ＡＴＰ）以及國際女子網球協會（ＷＴＡ），受到新冠肺炎疫情未趨緩影響，目前研擬各種應變計畫，甚至不排除賽季推遲到年底的可能性。

ＷＴＡ與ＡＴＰ主席昨日宣布，兩大組織嘗試協商出新的網球年度行事曆，其中有數種可能方案，不排除讓延期賽事與行事曆原訂比賽「撞期」，或讓原先十一月前後結束的賽季繼續延長。

ＷＴＡ主席西蒙指出，協會盡可能與賽事合作，讓球員收入極大化，考慮延長目前的一年四十四周賽季，讓更多賽事能重啟。

ＡＴＰ主席高登茲則期望巡迴賽照原定安排，於十一月前結束，但現階段不排除任何可能，「我們正在評估各種巡迴賽重啟時間，重訂行事曆的可能，盡量納入更多比賽。」

賽事全面停擺之際，ＡＴＰ與ＷＴＡ也效法ＮＢＡ舉辦虛擬賽事，將原訂五月一日登場的馬德里公開賽，改為線上虛擬對戰，並邀請男女網各十六位選手參賽，比賽預計四月廿七日至卅日登場。

新冠肺炎 馬德里 疫情

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