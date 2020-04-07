PGA／伊梅爾曼出任總統盃國際隊隊長 潘政琮盼再獲資格

總統盃（The Presidents Cup）和美巡賽（PGA TOUR）官員今天宣佈，南非球員、美國大師賽前冠軍特雷弗·伊梅爾曼（Trevor Immelman）被任命為2021年總統盃國際隊的隊長。比賽將在北卡羅來納州夏洛特的驚恐山谷俱樂部舉行。台灣高球一哥潘政琮深信伊梅爾曼能帶領國際隊再創佳績，目標明年能再次獲得參賽資格。

潘政琮去年入選總統盃國際隊，為台灣高球史上寫下新頁，「伊梅爾曼將是另一位偉大隊長，他之前曾兩次參加過總統盃，並且是厄尼的助理隊長。每一次我在他身邊，都能感覺到他對這場比賽真的很有動力，他也希望看到國際隊能扭轉面對美國人時候的頹勢。」

潘政琮表示，作為兩屆美巡賽的冠軍和大滿貫賽冠軍，伊梅爾曼得到所有球員的尊敬，「我相信他的積極態度和個性會在我們的球隊中產生影響，幫助我們為明年的總統盃做好準備。如果我能再次獲得參賽資格，那將是非常棒的，這顯然是我明年的主要目標之一。」

伊梅爾曼在2019年總統盃賽中，曾在同胞厄尼·埃爾斯（Ernie Els）手下擔任過助理隊長。在澳大利亞墨爾本皇家墨爾本高爾夫俱樂部舉行的2019年總統盃賽上，國際隊在以16比14的比分輸給由泰格·伍茲率領的美國隊之前，曾創造了歷史上本隊最大的領先優勢。

伊梅爾曼表示，2005年隊長加里·普萊耶（Gary Player）給了他外卡，使他能夠首度躬逢其盛，「那是一個25歲的年輕人永遠不會忘記的經歷。不久之後的2006年，我獲得了自己的第一個美巡賽冠軍，可以說，總統盃是我美巡賽生涯重要一環。能帶領國際隊出戰將是我職業生涯的亮點之一，這讓我迫不及待。」

美巡賽主席傑·莫納漢（Jay Monahan）表示，伊梅爾曼將成為國際隊有魄力、有激情、和藹可親的新領袖，「他對高爾夫和總統盃的熱愛，使他在2019年成為厄尼·埃爾斯理想的助理隊長人選。」伊梅爾曼在比賽時將年滿41歲，他將成為總統盃歷史上最年輕的國際隊隊長。