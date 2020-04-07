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網球／別餓肚子睡覺 「壞小子」快遞食物給疫情災民

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導

年初澳洲野火率先拋磚引玉捐款救災，澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）在新冠肺炎疫情嚴峻時刻，表示若有人受疫情影響斷炊，儘管私訊給他，他會設法快遞食物到府。

新冠肺炎導致全球超過7萬人喪命，澳洲也多達5797例確診，基里洛斯近日在個人社群媒體發文，將捐贈食物給需要的災民。

基里洛斯在instagram發文：「如果有人因為沒有工作／沒有收入而斷炊，或者生活異常艱困，千萬不要空著肚子睡覺，不要客氣盡管私訊我。我很樂意分享我所擁有。即使只是一盒麵條、一塊麵包或者牛奶，我會快遞到你家門口。」

事實上，年初家鄉遭野火肆虐，基里洛斯受訪就一度淚崩，啟動每發一顆ACE球就捐款200美元救災計畫，獲得眾多網壇球星響應。

目前世界網壇賽事全面停擺，除了溫網取消，ATP、WTA近日也開會研擬，不排除賽季延後到年底可能性。

澳洲

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