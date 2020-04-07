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田徑／恐影響兩屆奧運參賽權 AIU呼籲延賽期勿用禁藥

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導

東京奧運在上月拍板將因為新冠肺炎疫情延期一年舉行後，不少體育界人士都擔憂在這一段期間可能會出現禁藥檢測的空窗期，讓不肖選手有可趁之機，不過田徑誠信委員會（AIU）在近日也警告選手不要有任何僥倖心態，否則可能造成東京奧運與2024年巴黎奧運都無法參賽的狀況。

負責世界田徑運動禁藥取締的AIU指出，在新冠肺炎疫情於全球大流行的情況下，可能會對於反禁藥檢測造成影響，其中在某些國家中的藥物檢測已經大大減少，甚至有部分國家已經完全停止這方面的檢測，讓一些不肖運動員將有可趁之機。

不過AIU也在近日發出聲明，試圖警告這些抱持著僥倖心態的選手，強調儘管東京奧運已經延期至明年7月23日至8月8日舉行，但從現在開始被發現有違反禁藥相關規定的選手，可能面臨最長四年的禁令，也代表著可能一口氣錯過東京奧運與巴黎奧運。

日前有國際媒體報導，在2021年五月將會有近200名的田徑選手將解除禁賽令，當被問到是否會對於這樣的狀況感到擔憂時，AIU官員則說：「這是我們無法控制的狀況，畢竟根據世界反禁藥規定，懲處的時間是有其限制的，而跟任何一場比賽沒有關聯。我們現在關注的是確保2021年東京奧運會能夠公平的進行，方法將是抓出那些選擇在這段時間到奧運前試圖作弊的運動員，並讓他們面臨錯過東京和巴黎奧運會的懲處。」

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