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足球／世足主辦權投票收賄 前FIFA執委遭起訴

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導

經過美國聯邦調查局（FBI）長達10年蒐證調查，美國聯邦地區法院今日針對涉嫌在2018年、2022年世足主辦國投票時，收受賄絡的數名前國際足球總會（FIFA）執行委員起訴。

FIFA早在2010年就爆出2018年、2022年世界盃主辦國票決收賄疑雲，據《BBC》報導，美國聯邦地區法院最新起訴書指出，數名前FIFA執行委員涉嫌以投票權收受賄絡。

其中美國司法部指控已故前南美足協主席雷歐茲（Nicolas Leoz），以及巴西足球協會前主席泰謝拉（Ricardo Teixeira），涉嫌在投票時讓卡達獲得主辦2022年世界盃優勢，借以收取金錢。

另外包括FIFA副主席來自千里達及托巴哥的華納（Jack Warner），2018年俄羅斯世足賽時任中北美洲及加勒比海足球協會主席，也遭起訴涉嫌透過境外空殼公司收受400萬歐元（約台幣1.33億元）賄絡，幫助俄羅斯取得2018年主辦權。

泰謝拉先前就因2006年、2012年涉前賄絡對行銷、媒體賄絡，遭FIFA終身禁職，美國媒體巨擘21世紀福斯電視前執行長，也因為拿下轉播權，涉嫌賄絡南美足協遭起訴。

2022年世足賽主辦國卡達以及FIFA，目前並未回應，起訴恐對2022年卡達主辦權造成後續影響。

羅斯 世足賽

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