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田徑／今年兩破世界紀錄 瑞典撐竿跳天才捐號碼布抗疫

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
瑞典撐竿跳選手杜普蘭蒂斯。 法新社
瑞典撐竿跳選手杜普蘭蒂斯。 法新社

今年二月兩度刷新世界紀錄的瑞典撐竿跳天才杜普蘭蒂斯（Armand Duplantis），雖然對於今年東京奧運未能如期舉行感到些許遺憾，不過近日他也捐出今年首度打破世界紀錄時所穿著的簽名號碼布進行義賣，希望籌集資金對抗新冠肺炎疫情。

年僅20歲的杜普蘭蒂斯，2018年就以18歲之姿跳出6公尺05的佳績，創下世界U20紀錄，不過今年他的表現更進一步，在2月份的波蘭世界室內田徑巡迴賽中，先是跳出6公尺17改寫世界紀錄，相隔一周又在蘇格蘭的巡迴賽中再將自己所保持的紀錄推進了1公分來到6公尺18，五天內就兩度改寫世界紀錄，震撼整個田徑界。

不過在狀況正值顛峰，且被看好將在今年奧運會上問鼎金牌的情況下，杜普蘭蒂斯卻遭遇了東京奧運因為新冠肺炎疫情延期的狀況，讓他日前曾直言感到失望，「這真的讓人瞠目結舌，無法在今年參加奧運真的很可惜，不過我能了解這個狀況，有很多事情比體育要來得更重要，至少明年我們還是可以參加。」

得知奧運延期時，杜普蘭蒂斯正住在美國家中，他表示自己的訓練確實已經受到限制，讓他只能在家中後院摸摸桿子尋找手感，「這不是我每年這個時期該做的事情，不過也是目前的形勢所需。」

儘管不能參加奧運讓杜普蘭蒂斯感到失望，不過近日他也捐出2月份在波蘭首度打破世界紀錄時所穿著的號碼布進行義賣，希望為抗疫貢獻一份心力，目前已經標價到1萬5500瑞典克朗（約台幣4萬6000元），競標將到後天晚上為止。

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