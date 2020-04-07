網球／溫布頓取消 地主女將心碎

溫布頓上周宣布取消，許多網球名將都表達不捨，對「地主」女將華森（Heather Watson）更是一大打擊，她形容心情極度傷心，也希望比賽能盡快恢復。

受新冠肺炎影響，全球取消的網球賽事超過30場，連有百年歷史的溫布頓今年都取消，是1945年因第二次世界大戰後首度停辦。

目前世界排名50的華森是英國「二姊」，排名僅次於排14位的孔塔（Johanna Konta），27歲的她透過社群平台分享說，原本非常期待草地賽季的到來，不料卻受新冠肺炎攪局。

「草地賽季是我生活的亮點，我愛極了，每年都為此而活，所以我非常傷心，但這對每個人都是很艱難的時刻，我只希望每個人都保持健康，疫情盡快過去。」華森說。

溫布頓上周宣布今年停辦後，ATP和WTA很快跟進，宣布今年草地賽事全部取消，停賽一路到7月中；一年中最期待的大滿貫取消，也讓2016年打下溫布頓混雙金盃的華森再感嘆一次。

「我人生中最棒的其中一天就是和康丁南（Henri Kontinen）打下混雙冠軍，那是我們第一次合作。」華森形容，兩人打反完全不同，卻很合拍，有很好的化學反應，「他是很棒的球員，我得到的支持也非常驚人，我是當時場上唯一的英國球員，所以我們得到大多數的支持。」

「在溫布頓迎下金盃，不管是什麼項目，你的名字都會永遠留在牆上，沒人能抹除，所以我真的很以自己為榮。」華森還透露，4年前的混雙獎盃，現在就供在家中最顯眼的位置。