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JHBL／八強決賽燃戰火 苗栗明仁、大倫挑戰二連霸

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
JHBL八強決賽明天將在台北體育館點燃戰火。圖／高中體總提供
JHBL八強決賽明天將在台北體育館點燃戰火。圖／高中體總提供

108學年度國中籃球甲級聯賽總決賽，明天起至12日在台北體育館點燃戰火，雖然受到新冠肺炎疫情影響，今年賽事只能將採取不開放觀眾進場的閉門舉行，不過各校仍是瞄準冠軍金盃全力一戰。

JHBL八強決賽男、女子組各八支球隊，將各拆成兩組進行分組賽，分組前兩名的隊伍將晉級到四強賽，四強賽將採取交差淘汰賽，勝隊將晉級冠亞軍賽，敗隊則是爭奪季軍。

這次男子組A組為安康、金華、信義、溪湖，B組則為明仁、大倫、光榮與永吉，其中本季最大黑馬溪湖日前阻斷了衛冕軍明仁的跨季17連勝，儘管欠缺內線高度，但在前鋒曹振輝的強勢帶領下，成績有望更近一步，至於上學年第四、五名的北市雙雄金華與信義陣中也有球星坐鎮，其中金華一哥馬駿颿的傷勢恢復狀況，將牽動著金華在八強階段的表現，而能裡能外的信義前鋒黃上銘更是多支高中球隊鎖定的挖角人選，也讓A組的戰況將變得難以預測。

至於B組苗縣雙雄明仁與大倫都是本屆賽事四強的熱門球隊，尤其是去年奪冠的明仁，儘管面臨多名主力球員畢業的狀況，但仍舊維持完整的團隊戰力，加上頭號射手林聖杰每場挹注26.3分，是明仁問鼎連霸的關鍵球員，大倫陣中則有邱翊安坐鎮後場，在上學年意外跌出八強後，今年有望一雪前恥，而團隊進攻火力兇猛的光榮以及擁有王中漢坐鎮的永吉，同樣有機會扮演八強賽黑馬。

而女子組A組大倫、民族、七賢、普門，B組永仁、懷生、復興、太子，其中將挑戰二連霸的大倫，跨季已達14連勝，每場比賽失分僅41.8，強勢的團隊防守能力將成為各隊挑戰冠軍必須跨越的障礙。

普門 JHBL

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