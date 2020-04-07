網球／ATP、WTA研擬對策 不排除任何可能

新冠肺炎影響全球，網球賽事已全面停賽到7月中，國際女子網球協會（WTA）和職業網球聯合會（ATP）持續研擬因應對策，不排除將2020年賽季往後推延。

WTA和ATP今天發布聲明表示，目前正為新的賽事行事曆努力，將幾場比賽往後推遲就是考慮選項，如此一來原訂11月要舉行的年終賽也可能順延。

WTA主席西蒙（Steve Simon）在發送給媒體的聲明中提到，協會正和合作的比賽協商，希望讓球員能有最大機會獲得賺取獎金的機會，原訂得比賽共有44周，協會將朝延長賽期取代方式努力。

從3月開始，ATP和WTA不停延長停賽時程，從4月、5月一路到現在7月13日前都不會有賽事。ATP主席高登茲（Andrea Gaudenzi）表示，若7月能順利復賽，希望男子職業巡迴賽如期在11月落幕，但也強調「目前階段不排除任何可能」。

美國名將小威廉絲（Serena Williams）和男網三大天王「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）、「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）和塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）近年光是獎金就進帳破百萬，還有多筆代言，相較之下排名較低的球員必須依靠巡迴賽賺取獎金，沒比賽直接影響收入。

西蒙表示，很遺憾WTA沒有足夠資金補助每位需要的選手或工作人員，但心與大家同在，盼能一起度過這場全球危機。