網球／馬德里公開賽改線上對決 邀大咖球星與會

原訂5月1日登場的2020年馬德里公開賽，因新冠肺炎影響確定停辦，不過大會今天宣布，將實體賽事改為線上對決，且預計4月底登場的特別賽事要邀請世界頂尖球星，在自家連線較勁。

馬德里公開賽是職業網球聯合會（ATP）和國際女子網球協會（WTA）合辦賽事，去年光是獎金就發出超過1400萬美元，今年賽事因新冠肺炎取消，賽會採取因應方式，希望以不同方式，計畫找16位男網和女網球員，在家透過「網球世界巡迴賽（Tennis World Tour）」爭取獎金。

2020年馬德里網賽原本是5月1日到10日舉行，改變對戰方式的線上特別賽則將於4月27日到30日登場，球員名單尚未出爐。

WTA主席和執行長西蒙（Steve Simon）表示，馬德里公開賽開創一條特別的方式，在這段特別期間讓球迷和球員能有些重心，WTA認可並感謝這次活動，希望虛擬對決能在這段辛苦時刻提供些歡樂，同時讓球員有其他賺取獎金的機會。

根據計畫，這場線上對決將分別提供15萬歐元（約台幣489萬元），獲勝球員可決定捐出多少獎金給財務陷入困難的網將，大會另會捐出5萬歐元（約台幣163萬元）做為流行病研究。