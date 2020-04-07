網球／失業先養傷 哈蕾普腳傷痊癒

今年溫布頓網賽取消，讓去年首度打下草地大滿貫金盃的羅馬尼亞前「世界球后」哈蕾普（Simona Halep）能多當一年衛冕者，今天凌晨她發布一段影片和球迷打招呼，報告腳傷好轉，奔跑已經不會有疼痛感覺。

哈蕾普是從2月開始感到不適，傷勢讓她退出印地安泉女網賽，不過這場大賽最終也因新冠肺炎取消，成網壇因疫情影響率先取消的最高層級賽事，之後包括邁阿密網賽、羅馬網賽等紅土賽季也紛紛取消，上周溫布頓網賽主辦辦單位也宣布今年賽事不舉辦。

哈蕾普和塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）是去年溫布頓女單和男單冠軍，我國「一姊」謝淑薇也捧起個人的第二座溫布頓女雙金盃，但今年原訂6月29日要登場的第134屆賽事確定取消，延到2021年6月28日到7月11日舉行。

目前草地賽季前的所有賽事全面喊卡，網壇賽事一路停擺到7月中，暫時「失業」的哈蕾普透過影片透露，十分思念自己的團隊和其他選手，「這段期間，我知道這對每個人都很辛苦，但如果我們好好待在家，保持健康和正向態度，所有事情都會通往正確方向。」

腳傷漸癒的她表示，非常期待重回熟悉的網球場，「迫不及待能四處征戰，也迫不及待再上球場！」