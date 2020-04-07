快訊

來自台灣的他 N95口罩之父守護逾10億人健康

英超／不敵新冠肺炎 曼城主帥瓜迪歐拉喪母

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
曼城總教練瓜迪歐拉。法新社
曼城總教練瓜迪歐拉。法新社

曼城總教練瓜迪歐拉（Pep Guardiola）家中傳出噩耗，高齡82歲的母親凱利歐（Dolors Sala Carrio）因感染新冠肺炎病重不治，成為這場疫情下的罹難者之一。

曼城透過聲明證實這消息，「我們帶來震驚的消息，瓜迪歐拉的母親因為感染新冠病毒今天在巴塞隆納去世了，球團的每一人都為瓜迪歐拉感到同情，還有他們的家人和朋友。」

英超各大豪門也透過網路向正處喪母之痛的瓜迪歐拉致意，曼聯在官方推特寫道，「全體上下聽到這慘痛的消息都很哀傷，我們誠摯地向他和家人表達哀思。」

西班牙目前已經超越義大利，成為歐洲最嚴重的疫區，確診人數突破13萬6000人，死亡病例1萬3000人以上，瓜迪歐拉上個月才捐出100萬歐元給家鄉，幫助第一線的醫護添購醫療設備。

49歲的瓜迪歐拉是當今足壇最大咖的主帥之一，過去執教西甲巴塞隆納和德甲拜仁慕尼黑皆打造出光榮戰績，自2016年7月起接掌曼城兵符，前兩季都率隊拿下英超冠軍，今年則在利物浦的強勢崛起之下難以衛冕，停賽之前以25分積分之差居次。

巴塞隆納 英超 德甲

延伸閱讀

疫情初露曙光 美股道瓊飆1627點漲幅逾7％

紐約新冠肺炎增599死 居家防疫延長至4月底

英相入住加護病房 外相拉布暫代職務

英國首相強生新冠肺炎病情惡化 進加護病房治療

相關新聞

東奧／開幕延到明年 國內「大齡」選手沒在怕

二○二○東京奧運因新冠肺炎疫情關係，延後至明年登場，台灣網球「一姐」謝淑薇、前「一哥」盧彥勳，以及明年將滿卅八歲的張嘉哲力拚東奧資格，年齡成了最大挑戰。然而張嘉哲認為醫療科技進步，加上營養補給概念與時俱進，年齡不會是問題。

東奧／賽事延期考慮復出 「冠軍女兒」想為印度拚金牌

電影《我和我的冠軍女兒》中的主角原型人物吉塔是印度首位獲得奧運資格的女子角力選手，現年卅二歲的她在東京奧運確定延至明年七月廿三日開幕後表示，或許自己考慮可以因此復出，希望能幫助印度摘下一面金牌。

體育署辦甄試賽 基層教練：毫無意義

一○九年全中運、全大運等賽事因防疫因素確定延期舉行，不過屏東縣長潘孟安卻拍攝宣傳影片，希望大家能多來屏東觀光，此舉也引發不少基層教練、選手反彈，認為高層以防疫之名剝奪選手參賽權，並直言體育署說要舉辦的甄試賽毫無意義。

羽球／8月前全面停賽 周天成今年2站無緣拚衛冕

新冠肺炎（COVID-19）全球死亡數不斷攀升，世界羽球聯盟（BWF）宣布，從5月到7月底全面停賽，也代表去年在超級50...

英超／不敵新冠肺炎 曼城主帥瓜迪歐拉喪母

曼城總教練瓜迪歐拉（Pep Guardiola）家中傳出噩耗，高齡82歲的母親凱利歐（Dolors Sala Carri...

又稱霸！埔中女壘隊成軍28年 豪取13座HSL冠軍

全國中小學女壘聯賽（HSL）成績日前出爐，南投縣埔里國中女壘隊擊敗台中市東山高中國中部，勇奪甲級冠軍，不僅一雪去年遭敗尋...

田徑／疫情因素 台灣國際田徑公開賽停辦

原訂5月30、31日於台北田徑場舉辦的2020台灣國際田徑公開賽，因新冠肺炎疫情升溫，中華田徑協會今日宣布，本屆賽事停辦...

足球／法甲蘭斯隊醫染新冠肺炎 留遺書自殺身亡

新冠肺炎疫情持續在全球延燒，今天卻傳出現年60歲的法甲蘭斯俱樂部（Stade de Reims）隊醫岡薩雷茲（Berna...

舉重／伊朗女將重操舊業 化身護理師投入抗疫

2019年代表伊朗出征舉重世錦賽、成為該國女子第一人的巴薩米（Basamiak Basami），在母國碰上新冠肺炎疫情她...

PGA／受新冠肺炎影響 PGA錦標賽恐延期

原訂五月中旬在舊金山舉行的第102屆PGA錦標賽，傳出可能因為新冠肺炎疫情而延期，根據《舊金山紀事報》報導，這場大賽將延...

網球／11年前擊敗費德勒 迪爾波卓看重播喊緊張

網壇賽事因新冠肺炎全面停賽，眾家球星除了自主訓練，只能透過影片重溫比賽，阿根廷長人迪爾波卓（Juan Martin de...

NFL／名人堂球星米契爾享壽84歲 過世原因沒公告

1983年入職業足球名人堂的NFL傳奇球星米契爾（Bobby Mitchell），在美國時間5日辭世，享壽84歲，但過世...

熱門新聞

中職／被大溪老街人潮嚇到 洪一中沒下車就跑了

中職／領先全球開打 富比士宣揚台灣防疫有成

NBA／在賭場初識艾佛森 韋德驚訝前輩出手闊綽

NBA／16年前加盟湖人 加索難忘布萊恩凌晨暖心舉動

NBA／2021名人堂候選人 皮爾斯領銜

NBA／資深記者分享最愛回憶 喬丹與布萊恩針鋒相對

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。