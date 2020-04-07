英超／不敵新冠肺炎 曼城主帥瓜迪歐拉喪母

曼城總教練瓜迪歐拉（Pep Guardiola）家中傳出噩耗，高齡82歲的母親凱利歐（Dolors Sala Carrio）因感染新冠肺炎病重不治，成為這場疫情下的罹難者之一。

曼城透過聲明證實這消息，「我們帶來震驚的消息，瓜迪歐拉的母親因為感染新冠病毒今天在巴塞隆納去世了，球團的每一人都為瓜迪歐拉感到同情，還有他們的家人和朋友。」

英超各大豪門也透過網路向正處喪母之痛的瓜迪歐拉致意，曼聯在官方推特寫道，「全體上下聽到這慘痛的消息都很哀傷，我們誠摯地向他和家人表達哀思。」

西班牙目前已經超越義大利，成為歐洲最嚴重的疫區，確診人數突破13萬6000人，死亡病例1萬3000人以上，瓜迪歐拉上個月才捐出100萬歐元給家鄉，幫助第一線的醫護添購醫療設備。

49歲的瓜迪歐拉是當今足壇最大咖的主帥之一，過去執教西甲巴塞隆納和德甲拜仁慕尼黑皆打造出光榮戰績，自2016年7月起接掌曼城兵符，前兩季都率隊拿下英超冠軍，今年則在利物浦的強勢崛起之下難以衛冕，停賽之前以25分積分之差居次。