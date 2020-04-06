東奧／賽事延期考慮復出 「冠軍女兒」想為印度拚金牌

電影《我和我的冠軍女兒》中的主角原型人物吉塔是印度首位獲得奧運資格的女子角力選手，現年卅二歲的她在東京奧運確定延至明年七月廿三日開幕後表示，或許自己考慮可以因此復出，希望能幫助印度摘下一面金牌。

去年平安夜升格為人母的吉塔，看到今年東京奧運因新冠肺炎疫情延期，讓她萌生復出的念頭，但前提仍要視身體狀況決定，「從事這項運動這麼多年了，很難說退就退，角力需要有強健的體魄，這是關鍵所在，但我還是覺得自己還有一次機會衝擊榮耀。」

「我想為我的國家獲得金牌，也想讓我的孩子知道他媽媽的成就。獲得獎牌、揮舞國旗，那種感覺是無可取代的。」吉塔在二○一○年成為印度首位在大英國協運動會摘金的女子角力選手，一五年的多哈亞錦賽也獲得銅牌。她的故事被改編後搬上大螢幕。

吉塔的成功故事激勵了不少女性，為她們開拓了道路，「我記得我父親告訴我要勇敢、不要退縮並為自己而戰。當年沒有女生參加比賽，我們在過程中遇到了些困難，但現在角力已獲得印度政府的支持，這對體育及印度的女權來說是一件好事。」

「對於那些自己女兒想成為運動員的父母，我想對他們說：請支持你們的女兒，讓她們能追求自己的夢想，因為有了父母的支持，女孩們將無所不能。」吉塔說。