羽球／疫情發燒 6月印尼公開賽取消
世界羽球聯盟（BWF）今天宣布，受到武漢肺炎疫情影響，原定6月16至21日在印尼首都雅加達舉行的印尼羽球公開賽（IndonesiaOpen）今年賽事取消。
印尼公開賽是世界羽球聯盟3個世界巡迴超級1000系列賽之一。其中3月舉行的全英羽球公開賽（AllEngland Open）今年賽事已如期在伯明罕（Birmingham）舉行，9月的中國羽球公開賽今年賽事仍命運未卜。
世界羽球聯盟今天還宣布未來3個月一系列比賽暫停、延後或取消，包括在澳洲、泰國和俄羅斯的比賽。
世界羽球聯盟在聲明中表示：「全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情迅速升溫，使得這些比賽的參與各方都同意將賽事暫停。」
世界羽球聯盟已在上週暫停球員的世界排名，並表示原定今年舉行的東京奧運因疫情延後到明年，世界羽聯仍在評估相關衝擊。
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