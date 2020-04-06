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台灣國家隊：未竟的「台灣奇蹟」，於瘟疫中再現

羽球／8月前全面停賽 周天成今年2站無緣拚衛冕

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導

新冠肺炎（COVID-19）全球死亡數不斷攀升，世界羽球聯盟（BWF）宣布，從5月到7月底全面停賽，也代表去年在超級500系列泰國公開賽、超級1000系列印尼公開賽奪冠的「台灣一哥」周天成，無緣在今年尋求衛冕。

BWF自3月初全英公開賽後就宣布停賽，超級750系列馬來西亞公開賽、超級500新加坡羽賽皆難倖免，也讓去年在這兩賽事奪冠的戴資穎今年無緣連霸。

由於疫情未趨緩，BWF在與各賽事主辦國羽球協會以及各州聯合會後，決議採取進一步措施，5月至7月底賽事全面停賽，包括6月2至7日的超級300系列澳洲公開賽、6月9至14日的超級500系列泰國公開賽、6月16至21日登場的超級1000印尼公開賽，以及俄羅斯公開賽。

周天成去年在印尼羽賽擊敗丹麥金童安東森（Anders Antonsen），摘下年度首冠，同時是生涯首座超級1000系列賽金盃，隨後轉戰泰國羽賽同樣直闖決賽，順利擊敗香港好手伍家朗笑納二連冠。無奈今年受疫情影響連霸路遇阻。

上周BWF也宣布，凍結世界排名和積分，回溯至3月17日，賽事和積分何時重啟解凍，要待疫情平緩才會有下一步。

羽球 周天成 戴資穎

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