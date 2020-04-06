足球／法甲蘭斯隊醫染新冠肺炎 留遺書自殺身亡

新冠肺炎疫情持續在全球延燒，今天卻傳出現年60歲的法甲蘭斯俱樂部（Stade de Reims）隊醫岡薩雷茲（Bernard Gonzalez）因感染新冠肺炎在家中自殺身亡的消息，享壽60歲。

岡薩雷茲日前確診感染新冠肺炎後，與同樣染疫的妻子一起在家中隔離，卻傳來他留下遺書、自殺身亡的消息，震驚了外界，蘭斯隊也發表聲明宣布，效力長達20多年的隊醫岡薩雷茲在染疫後，於當地時間星期日自殺身亡，享壽60歲。

岡薩雷茲的遺書的內容並未公開，不過在他過世的消息傳出後，俱樂部主席卡約（Jean-Pierre Caillot）及蘭斯市長羅賓納特（Arnaud Robinet）都表示非常震驚。

羅賓納特説：「他是一位出色的俱樂部隊醫，得到所有人的認可和讚賞，他也是新冠病毒間接的受害者，我知道他有留下遺書，但我還沒看到。」

蘭斯俱樂部主席卡約也感到非常震驚，「一位出色的體育專業人士離開了我們，在這20多年來，他一直帶著非常大的專業精神、熱情，甚至是無私的方式為俱樂部服務。」

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