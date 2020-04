足球／法甲蘭斯隊醫染新冠肺炎 留遺書自殺身亡

新冠肺炎疫情持續在全球延燒,今天卻傳出現年60歲的法甲蘭斯俱樂部(Stade de Reims)隊醫岡薩雷茲(Bernard Gonzalez)因感染新冠肺炎在家中自殺身亡的消息,享壽60歲。

岡薩雷茲日前確診感染新冠肺炎後,與同樣染疫的妻子一起在家中隔離,卻傳來他留下遺書、自殺身亡的消息,震驚了外界,蘭斯隊也發表聲明宣布,效力長達20多年的隊醫岡薩雷茲在染疫後,於當地時間星期日自殺身亡,享壽60歲。

岡薩雷茲的遺書的內容並未公開,不過在他過世的消息傳出後,俱樂部主席卡約(Jean-Pierre Caillot)及蘭斯市長羅賓納特(Arnaud Robinet)都表示非常震驚。

羅賓納特説:「他是一位出色的俱樂部隊醫,得到所有人的認可和讚賞,他也是新冠病毒間接的受害者,我知道他有留下遺書,但我還沒看到。」

蘭斯俱樂部主席卡約也感到非常震驚,「一位出色的體育專業人士離開了我們,在這20多年來,他一直帶著非常大的專業精神、熱情,甚至是無私的方式為俱樂部服務。」

自殺,不能解決難題;求助,才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

