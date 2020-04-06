舉重／伊朗女將重操舊業 化身護理師投入抗疫

2019年代表伊朗出征舉重世錦賽、成為該國女子第一人的巴薩米（Poupak Basami），在母國碰上新冠肺炎疫情她決定重操護理師舊業，加入新冠肺炎醫療團隊。

現年28歲的巴薩米是名合格的護理師，她在成為舉重選手前也曾在醫院服務過，去年她成為伊朗首位參加世錦賽的女子選手，為該國體壇寫下新猷。

不過就在全世界都受到心雚肺炎疫情肆虐影響，伊朗全國目前也已有超過5萬8千人感染，並造成3千多人死亡，看到國家有危難，巴薩米決定重拾舊業，加入醫療團隊抗疫。

「我已經擔任護理師七年了，在舉重前我曾在醫院工作過，在今年2月22日疫情變得更加嚴峻垕，我一直在這裡提供幫助。」巴薩米透露，自己一直都對體育有濃厚興趣，但由於母親的堅持，才會踏上醫學這條路。

雖然如此，巴薩米仍能兼顧舉重與課業，也成為伊朗首位參加世錦賽的選手，「醫院的狀況不是很好，但我們希望情況會好轉，人們為了對抗新冠病毒做出了很大的努力。」她也向外界呼籲，要注重個人衛生，並盡可能地不要外出，幫助控制疫情傳播。

最後巴薩米說：「舉重跟擔任護理師都很困難，但也都有其樂趣所在，挽救一個人的生命就像舉起槓鈴一樣的甜蜜。」