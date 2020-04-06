PGA／受新冠肺炎影響 PGA錦標賽恐延期

原訂五月中旬在舊金山舉行的第102屆PGA錦標賽，傳出可能因為新冠肺炎疫情而延期，根據《舊金山紀事報》報導，這場大賽將延至8月6至9日，回到傳統的PGA錦標賽檔期。

PGA錦標賽過去幾十年都在八月舉行，直到去年才改制到五月中進行，也讓美巡賽行程表從三月起，每個月都有一場大賽，今年卻受到疫情影響，傳出可能延期的消息。

目前傳出可能延期的日期為8月6至9日，不過美國疫情持續升溫，在疫情看不到盡頭的情況下，何時能夠復賽仍未可知，加州州長紐森（Gavin Newsom）日前才表示對於球壇於8、9月復賽的可能性抱持懷疑態度，並警告過快恢復比賽疫情有死灰復燃的風險。

上次PGA錦標賽在美國西岸進行已是1998年於西雅圖，斐濟名將「黑珍珠」維傑辛（Vijay Singh）以兩桿之差奪冠，這也是相隔12年這場大賽終於回到西岸，卻受到疫情衝擊恐不能如期登場。